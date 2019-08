La Regina Elisabetta va in vacanza: ecco come sono le ferie regali!

Anche i Reali vanno in vacanza. C'è chi predilige le mete esotiche, chi gli yacht superlusso. La Regina Elisabetta no. Fedele ai suoi gusti frugali (per quanto possano essere quelli di un Sovrano) e morigerati, la Regina trascorre le ferie nella sua "seconda casa".

Naturalmente, avendo a che fare con teste coronate, si tratta di un castello. Ubicato in Scozia, a Balmoral, luogo amatissimo dalla Sovrana. Il castello fu acquistato nel 1845 dal Principe Alberto, consorte della Regina Vittoria, trisnonna della Regina Elisabetta.

Per i giovani Alberto e Vittoria, Balmoral fu un romantico nido d'amore. E anche per la Regina Elisabetta questa dimora è un rifugio sicuro e amato.

Giungendo al castello di Balmoral, la Regina Elisabetta è stata salutata dal picchetto delle guardie d’onore e dai sudditi corsi a manifestarle il loro affetto. Non è mancata la carezza a Cruachan IV, lo Shetland Pony mascotte del Quinto Battaglione del Reggimento Reale scozzese, che veglierà sulla sicurezza della Sovrana

E' stata la Pagina Instagram ufficiale della Famiglia Reale a pubblicare la foto dell'arrivo a Balmoral, in cui la Regina appare in abito celeste, con cappello a fiori.

Anche se in vacanza, la Regina Elisabetta continuerà a leggere i documenti ufficiali e seguire il Regno. Naturalmente, si concederà anche lunghe passeggiate nella splendida natura dei dintorni, come ha raccontato anche il film "The Queen" di Stephen Frears (interpretato da Helen Mirren) d cui vi facciamo vedere in fondo alla pagina una scena.

(Foto Getty Images)