Oroscopo. I segni che si comprendono meglio

Avere una persona che ci comprenda e sia pronta a sostenerci è tra i bisogni umani più profondi. Tuttavia non capita tutti giorni di trovare qualcuno con cui ci si senta veramente affini e che sia in grado di comprendere davvero ciò che stiamo vivendo.

Le stelle e l'oroscopo si rivelano molto utili sotto questo aspetto, rivelandoci in quale segno potremmo trovare il supporto di cui siamo alla ricerca:

ARIETE

Vi sembrerà strano, ma il Segno che più di tutti riesce a comprendervi è la Bilancia. La Bilancia comprende infatti perfettamente le vostre difficoltà nell’effettuare scelte che, in altri momenti, avrebbero potuto essere semplici e immediate. Provate a reagire in maniera più diplomatica di fronte agli ostacoli.

TORO

Chi potrebbe comprendervi meglio del Capricorno? Entrambi siete persone pazienti, ambiziose e pronte a sacrificarvi per un progetto. Il Capricorno comprende i vostri sforzi e vi stima per questo. Se avete bisogno di un consiglio, non esitate nel domandarglielo.

GEMELLI

Siete persone indipendenti, che amano la libertà, i cambiamenti e la fratellanza universale.

Il Segno che condivide il vostro modo d’essere e che vi comprende più di tutti è l’Acquario. Nessun altro Segno riesce a capire come vi sentite quando perdete interesse o curiosità verso qualcuno o qualcosa. L’Acquario vi insegna ad essere più opportunisti con le persone troppo misteriose.

CANCRO

Nessuno può comprendervi meglio del Pesci, abituati a fare rinunce che gli possano permettere di avvicinarsi ai vostri obiettivi. Avete in comune una grandissima sensibilità. I Pesci non vi criticheranno per le continue lamentele perché sanno che sono un modo per sfogare la vostra frustrazione.

LEONE

Vivere in un vortice di impegni richiede un grande dispendio di energie. Il Segno che più di ogni altro riesce a comprendervi sono i Gemelli, che fa spesso del cambiamento il suo stile di vita. I Gemelli sanno quali paure si nascondono dietro la mancanza di punti fermi. Possono aiutarvi a sfruttare un momento frenetico per divertirvi e godervi i piaceri della vita.

VERGINE

Giove in aspetto disarmonico ultimamente vi sta mettendo di fronte a delle situazioni domestiche e familiari che sono al di fuori della vostra portata. Affrontare un trasloco o la nascita di un figlio sono eventi importanti, ma richiedono un notevole impegno anche in termini emotivi. Il Segno che può comprendere meglio cosa si provi in queste circostanze è il Cancro. Lasciatevi influenzare dalla sua dolcezza e non reprimete le emozioni. Il Cancro vi dimostra quanto sia bello viverle.

BILANCIA

Per ogni fine c’è un nuovo inizio, ma questo non significa che sia semplice chiudere definitivamente alcune situazioni o relazioni. Il Segno che riesce a comprendere meglio le vostre turbolenze interiori è lo Scorpione. Per lui è normale morire e risorgere ogni giorno.

SCORPIONE

Costretta ad avere a che fare con persone che non hanno nulla a che fare con voi e mettono alla prova la vostra pazienza e il vostro buon cuore. Il Segno che riesce a comprendervi meglio di tutti è il Toro: anche lui infatti si trova un po’ sulla vostra stessa barca. Per il Toro ogni cambiamento è ancora più devastante.

SAGITTARIO

Siete felici e trasmettete ottimismo e positività. Tuttavia, questa euforia potrebbe spingervi a chiedervi “è davvero tutto così bello?”. L’unico Segno in grado di capirvi è l’esuberante Leone che, dietro il suo egocentrismo, nasconde delle piccole paure che non ama condividere con nessuno. Il Leone vi comprende e brinda alla vita insieme a voi.

CAPRICORNO

Saturno e Plutone nel vostro Segno vi rendono molto ambiziosi, ma richiedono molta disciplina da parte vostra. È necessario pianificare le giornate in maniera dettagliata, senza lasciare nulla al caso. Gestire tutto con accuratezza richiede una grande concentrazione, che soltanto il Segno della Vergine può comprendere. I buoni risultati che ottenete sono il frutto di grandi sforzi e di una costanza che soltanto chi è tenace e meticoloso come voi può comprendere. Per entrambi l’ordine è fondamentale.

ACQUARIO

Anche se vi sentite circondati da persone che vi vogliono bene e che vi incoraggiano, non mancano tante piccole e grandi sfide che giornalmente dovete superate, ma volete dare un’immagine di voi forte e divertita. Non è semplice perché questo significa far finta che tutto vada bene, però i risultati sono eccellenti. L’Ariete è il Segno che riesce a comprendervi meglio di tutti perché sa che i veri guerrieri hanno delle strategie che costano fatica, ma che alla lunga garantiscono una vittoria certa.

PESCI

Nettuno nel vostro Segno vi rende particolarmente sensibili e ricettivi verso le emozioni delle persone che vi stanno vicine. Con Giove in aspetto dissonante però, rischiate di dare fiducia a persone che si potrebbero rivelare sleali. La disillusione è proprio il rischio che si corre quando si decide di fidarsi di qualche sconosciuto. Soltanto il Sagittario riesce a comprendere quello che provate perché, in quanto persona di grande fede, viene talvolta ferito dalla sua ingenuità.