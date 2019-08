Hugh Jackman manda un commovente e potente messaggio a Olivia Newton -John

Hugh Jackman non dimentica gli amici. Anzi. Durante la tappa di Sydney del suo tour "The Man. The Music. The Show",l'attore ha inviato un messaggio d'affetto a Olivia Newton-John, che sta lottando contro un tumore.

Olivia Newton-John, attrice australiana nota e amata soprattutto per aver interpretato Sandy nel film "Grease", ha infatti rivelato durante un'intervista televisiva di stare lottando contro la malattia per la terza volta. E l'australiano Hugh Jackman le ha così inviato un bellissimo video in cui la incoraggia in questo modo: «Ciao Olivia, da me e da 15.000 tuoi amici e fan. Sei una persona fantastica, la madre migliore, la migliore cantante e ballerina. Ti vogliamo bene». Dando poi la parola ai 15.000 spettatori, che in coro hanno urlato «Ti vogliamo bene».