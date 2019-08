Hugh Grant: vacanze romane con la moglie Anna

Vacanze romane - e molto romantiche - per Hugh Grant e la moglie Anna Eberstein, che si concedono una passeggiata spensierata e mano nella mano per le vie della città capitolina.

La coppia è apparsa rilassata e sorridente, vestita con un look informale, camicia e T-shirt bianca, occhiali da sole, voglia di passare inosservati.

Hugh Grant ha sposato Anna, produttrice svedese, nel maggio del 2018. La coppia ha tre figli e sembra molto affiatata. Al punto che sembra difficile riconoscere nel devoto e affettuoso marito che adesso è Hugh Grant l'attore celebre per le sue infedeltà e le sue scappatelle.

Tante le fidanzate dell'attore: dalla bellissima Liz Hurley (tradita in un bagnp pubblico di Los Angeles con una prostituta) all'ereditiera e amica di Lady Diana Jamima Goldsmith, passando per Tranang Hong, madre di due dei suoi cinque figli. Senza citare i flirt presunti (nessuno degli interessati ha mai confermato) con Drew Barrymore e Sandra Bullock. Ma tutto questo è il passato. Come dimostra la loro ultima foto, Hugh adesso è più felice che mai con la sua Anna.