Leonardo DiCaprio: a Bangkok chiude la celebre strada del suo film The Beach

Era davvero celebre, a Bangkok (Tailandia) Khaosan Road. Ricca di negozietti e locali a buon mercato, affollata da turisti giovani e col sacco a pelo, era il paradiso delle vacanze a basso budget economico e alto livello di avventura. A farla conoscere nel mondo aveva pensato, se pur involontariamente, Leonardo DiCaprio. Nel film "The Beach", di Danny Boyle, tratto dall'omonimo romanzo culto di Alex Garland, il giovane DiCaprio si aggirava infatti divertito per questa strada. Da cui sarebbe partita l'incredibile vicenda thriller narrata nella pellicola.

Adesso però Khaosan Road sarà chiusa: troppi turisti (un milione all'anno), troppo caos, troppa mancanza di igiene e troppi traffici illegali. La via sarà ristrutturata e ripulita, cambiando totalmente la sua natura. Non ci saranno più ambulanti e tutti i negozi saranno chiusi alle nove di sera. La strada sarà ricoperta di piastrelle e i commerci non legali banditi. Un vero cambiamento totale per la via, paradiso degli hippy fin dagli Anni Quaranta.

L'"effetto DiCaprio" aveva colpito anche un'altra località della Tailandia: Phi Phi Island, sempre set del film "The Beach" e da allora tanto assalita dai turisti da doverne decretare la chiusura, per tutelare la sua bellezza naturale.

Intanto, Leonardo DiCaprio è stato avvistato a Pompei, in visita in incognito agli scavi.