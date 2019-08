Kate Middleton: che fine ha fatto la sua rivale?

Erano state indiscrezioni dolorose, quelle dei mesi scorsi: il quadretto idilliaco della famiglia di Kate Middleton (un marito Principe, tre deliziosi bambini, l'ammirazione generale) era stato messo in discussione da un pesante gossip. Il solito: c'è un'altra donna nell'ombra. Per giunta, pareva trattarsi di una (ex) cara amica della Duchessa di Cambridge, Rose Hanbury marchesa di Cholmondeley, vicina di casa dei Duchi di Cambridge nel Norfolk (e forse troppo vicina al Principe William).

Buckingham Palace si era chiuso nel silenzio: nessun commento, nessuna dichiarazione ufficiale. Ma i magazine avevano ricamato sul pettegolezzo, culminato durante la cena in onore di Trump a Buckingham Palace. Rose in quell'occasione si era presentata senza marito e senza fede al dito.

Va detto che da allora di Rose Hanbury si sono perse le tracce. Addirittura, Rose non era presente al grande party del 26 luglio, organizzato da suo marito al castello di Cholmondeley. In passato era la stessa Rose a organizzare l'evento, nella splendida proprietà di famiglia, del valore di 112 milioni di sterline. Ultimamente Rose, che non perdeva un'occasione mondana, si tiene a debita distanza da feste e apparizioni pubbliche e c'è chi sostiene che si tratti di una mossa per evitare ogni altro pettegolezzo.

Mentre Rose scompare all'orizzonte, lo staff di Buckingham Palace è invece pronto per la cerimonia d'incoronazione di Kate. Naturalmente sembra ancora un momento lontano nel tempo (la Regina Elisabetta è ancora in salute, e dovrebbe succederle, prima del Principe William, il Principe Carlo), ma tutti i dettagli dell'incoronazione sembrano già essere stati discussi, tanto per non essere colti impreparati.

Si sa già che il mondo intero guarderà la cerimonia in televisione: quando Kate diventerà Regina consorte, indosserà la corona della Regina Madre, ricca di ben 2800 diamanti tra cui il celebre Koh-i-Noor, da 105 carati. L'arcivescovo di Canterbury officerà la cerimonia e Kate si inginocchierà ricevendo la corona sotto lo stesso baldacchino utilizzato per il Re. Saranno quattro dame della più alta aristocrazia a reggere il baldacchino e ci si chiede già se Meghan ne farà parte. Infine, William e Kate, ormai Re e Regina, sfileranno in carrozza, passando da Parliament Square, Trafalgar Square, Piccadilly, Hyde Park fino a Buckingham Palace.

