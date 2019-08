E' morto Alberto Sironi, il regista del commissario Montalbano

E' scomparso Alberto Sironi, il regista delle fiction tv dedicate al commissario Montalbano. Sironi si è spento poco dopo Andrea Camilleri (morto lo scorso 17 luglio), autore dei romanzi da cui erano tratte le fortunate serie televisive.

Settantanove anni, di varese, era stato proprio Sironi a scegliere Luca Zingaretti come interprete televisivo del commissario Montalbano. Come il regista aveva confidato a La Repubblica, «c’erano solo tre attori. Uno non poteva venire perché aveva litigato con la moglie e aveva un occhio nero, l’altro non ha fatto un ottimo provino, Luca invece è stato bravissimo. La scelta di mettere un poliziotto simpatico è ispirata dal poliziesco americano perché per noi, fino agli anni Ottanta, la polizia era quella fascista con il manganello in mano. Io mi sono concentrato sulla figura privata del commissario».

Alberto Sironi aveva studiato alla scuola d’arte drammatica del Piccolo Teatro di Milano. Tra le sue altre regie, la fiction dedicata a Fausto Coppi e quelle tratte dai thriller di Gianrico Carofiglio.

(Nella foto Getty Images , da sinistra: Cesare Bocci, Dajana Roncione, Ana Caterina Morariu, Luca Zingaretti, Alberto Sironi, Ilenia Maccarone e Peppino Mazzotta)