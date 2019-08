Agosto? E' il mese migliore per lavorare!

Per la maggioranza degli italiani, Agosto fa rima con vacanza. Una vacanza imposta dalle chiusure aziendali e il più delle volta una vacanza piena di stress, a partire dai prezzi che salgono alle stelle, l'inevitabile traffico da bollino nero, verso spiagge sovraffollate.

In effetti somiglia più ad un incubo che ad una vacanza!

Per fortuna la vacanza ad Agosto non è usanza di tutti i paesi del mondo e sono sempre di più le aziende di respiro internazionale che scelgono di non chiudere e permettere ai dipendenti di lavorare in Agosto, prediligendo altri periodi per le vacanze, ad esempio giugno o settembre, quando anche i biglietti aerei hanno prezzi più convenienti.

Può suonare strano, ma lavorare in Agosto ha in realtà numerosi vantaggi, a partire dal fatto che l'ufficio si svuota e il livello di stress si abbassa notevolmente. Meno gente in ufficio significa più tranquillità e meno distrazioni a beneficio della concentrazione, che ci porterà a terminare prima le nostre mansioni e con maggior precisione.

Il clima più sereno permette di dare sfogo alla propria creatività, Agosto è quindi il momento perfetto per concretizzare ciò che fin ora avevate solamente ideato.

In America è stato calcolato che ogni lavoratore perde tra il 40 e il 60% della sua giornata rispondendo al telefono o controllando le mail. Quando i mittenti scarseggiano (in Agosto!), eccovi servita l'opportunità di impiegare diversamente il tempo che solitamente dedicavate alla posta, anche semplicemente per... respirare.

Se poi cogliete l'occasione anche prendere una pausa dai social, non correrete neanche il rischio di invidiare, a questo punto inutilmente, i vostri colleghi in vacanza!