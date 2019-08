Regina Elisabetta: questa sua immagine vi regalerà il buon umore!

Ecco l'immagine che vi strapperà un sorriso: la Regina Elisabetta, con slancio atletico, rincorre un piccolo Principe William alquanto capriccioso.

Il momento è lontano nel tempo: si tratta del 23 luglio 1986, durante il matrimonio tra il Principe Andrea e Sarah Ferguson.

IL PRINCIPE ANDREA E SARAH FERGUSON: RITORNO DI FIAMMA

Il Principe William, allora un bambino di solito giudizioso, ma vivace come tutti i bambini, si avvicina troppo, estasiato, alla carrozza degli sposi. E l'affettuosa nonna (nonché Sovrana) lo acciuffa prontamente.

A rendere pubblica l'immagine è stato il profilo Twitter @katemidIetons, che aggiunge questo post: «Sono passati 33 anni dal matrimonio del Principe Andrea con Fergie nel 1986. Ed ecco qui la Regina Elisabetta che corre dietro il piccolo Principe William per fermarlo prima che si avvicini troppo alla carrozza. Her Majesty nelle vesti di nonna è proprio dolce». (Foto Getty Images)

