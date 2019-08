Bevi abbastanza acqua? Ecco la formula per capirlo

Mantenere regolare il livello di acqua nel nostro corpo è fondamentale per assorbire le sostanze nutritive, tenere attivo il cervello e idratare la pelle, in particolar modo d'estate, quando ci si sente ripetere sempre più spesso di "bere molta acqua". Ma a quanto equivale esattamente "molta"?

La risposta non è uguale per tutti, dipende infatti dalla stagione, ma anche dal peso corporeo.

In media gli esperti suggeriscono di bere 2,5 litri al giorno, tra acqua vera e propria e alimenti che la contengono, come per esempio frutta e verdura, che coprono solitamente il 20% del fabbisogno quotidiano.

2 bottiglie da un litro al giorno possono quindi essere un buon traguardo per ciò che dobbiamo bere, facendo però attenzione a non esagerare.

Anche bere troppa acqua può essere infatti dannoso e portare a una perdita importante di sodio e di potassio, creando disequilibrio nell'organismo, legato alla quantità di acqua presente. Si può inoltre arrivare ad un'intossicazione da acqua, con sintomi che vanno dalla nausea al vomito, passando per la perdita dell'orientamento e, se perpetrata nel tempo, potrebbe addirittura sfociare in patologie mentali con allucinazioni.

Per capire quindi quanta acqua bere in una giornata, si potrebbe insomma fare affidamento su una semplice formula matematica:

30 ml al giorno per ogni chilogrammo di peso, più 0,5 litri integrativi giornalieri per ogni grado di temperatura al di sopra dei 38°.