Addio, Raffaele Pisu

Raffaele Pisu è scomparso, a 94 anni, a Castel San Pietro, in provincia di Bologna, lasciando un grande vuoto nel cuore del pubblico.

Nato a Bologna il 24 maggio 1925, Raffaele Pisu, attore, comico e conduttore radiofonico, era molto amato per le sue apparizioni in programmi di grande successo negli Anni Sessanta, come "L'amico del giaguaro". Aveva animato anche Provolino, un pupazzo adorato dai bambini e diventato vero fenomeno di costume.

Nel 1989 aveva condotto "Striscia la notizia" con Ezio Greggio.

(Foto Getty Images)