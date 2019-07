Keanu Reeves riaccompagna a casa una fan che si era persa

Non capita tutti i giorni di incontrare Keanu Reeves in un bar. L'offerta di un passaggio a casa proprio da lui sembra davvero surreale. Eppure a qualcuno è successo!

L'australiana Nicole Lewis-Jacobs è entrata in un bar per chiedere indicazioni dopo essersi persa per le strade di Beverly Hills, qui di "un tizio" si è offerto di accompagnarla a destinazione a bordo della sua auto sportiva, parcheggiata proprio lì vicino.

La donna ha ovviamente declinato la proposta, spiegando gentilmente all'uomo che non era sua abitudine «salire in macchina con degli sconosciuti».

Di certo Nicole non poteva aspettarsi la risposta che questi le avrebbe dato! «Piacere, sono Keanu Reeves».

Una volta superato "lo shock della mia vita", come lo ha definito lei stessa in un'intervista per l'Herald Sun, «Certo che sono salita sulla sua Porsche nera e mi sono fatta dare un passaggio: non capita tutti i giorni che una star del cinema come Keanu Reeves ti dia un passaggio a Tinseltown (il nome informale con cui si indica Hollywood, ndr)! E lui non si è solo assicurato che arrivassi a destinazione, ma ha pure chiamato mio marito e i miei figli che mi stavano aspettando, per dire loro che ero al sicuro nella sua auto, come pure gli amici che stavamo andando a trovare, affinché nessuno si preoccupasse. È stata un'esperienza surreale, ma molto carina, e mi piacerebbe rimettermi in contatto con lui per ringraziarlo adeguatamente».

Un'esperienza simile ricapiterà difficilmente alla donna (come a molti di noi!), perciò non poteva che essere immortalata con un selfie.