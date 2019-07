Buon compleanno Franca Valeri

Franca Valeri è nata a Milano il 31 luglio 1920. Il suo vero nome è Franca Maria Norsa.

Amata dal pubblico per personaggi ormai leggendari come la signorina Snob, Cesira la manicure e la sora Cecioni, Franca Valeri esordisce a teatro con la compagnia dei Gobbi. Negli Anni Cinquanta si dà al cinema: esordisce con Federico Fellini ("Luci del varietà") e recita in numerose commedie, spesso al fianco di Alberto Sordi e Totò ("Piccola posta", "Il segno di Venere", "Il bigamo", "Il vedovo").

Negli anni successivi Franca Valeri lavora nei varietà televisivi, tra cui Studio Uno (1966) e Sabato sera (1967), condotti da Mina.

Franca Valeri non ha mai smesso di lavorare, in teatro e in televisione. Nel video qui sotto ve la facciamo vedere ne "La signorina snob".

(Foto Getty Images)