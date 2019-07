A ciascuna vacanza, l'integratore ideale

Partire per le vacanze può rappresentare uno stress per il nostro organismo: il viaggio, un'aria nuova, cibi diversi e nuove routine. Per non farsi cogliere impreparati e soprattutto non correre il rischio di rovinarci una bella vacanza, è bene rinforzare le difese immunitarie prima della partenza.

Gli integratori naturali sono un valido aiuto, a patto che si scelga quello adatto alla meta che ci si appresta a raggiungere:

Se avete scelto un viaggio all'avventura o ai tropici, magnesio e potassio fanno al caso vostro.

“I probiotici, insieme alle vitamine del gruppo B, sono il miglior modo di affrontare un viaggio verso mete esotiche o tropicali: rinforzano l’intestino e aiutano l’organismo a prepararsi al cambiamento climatico e alimentare e per questo sarebbe meglio portarli in borsa in qualsiasi posto si vada”, spiega la dott.ssa Giovanna Geri. “I probiotici non vanno solo messi in valigia, ma andrebbero addirittura assunti già un paio di settimane prima della partenza, per rinforzare l’equilibrio della flora intestinale. Anche il magnesio e il potassio, però, possono tornare utili, aiutando a reidratare l’organismo in caso di squilibri intestinali”.

La Vitamina C è la migliore alleata per quanti hanno scelto le spiagge mediterranee, dalle Isole Greche alle coste italiane.

In previsione dei lunghi periodi di esposizione al sole, gli integratori a base di betacarotene e selenio svolgono infatti un’azione protettiva sulla pelle.

Abbinati ovviamente alle creme ad alto fattore anti-UV, proteggono la pelle dai raggi solari, per un’abbronzatura invidiabile.

Se avete in previsione lunghe passeggiate attraverso una calda capitale europea, il mirtillo nero è particolarmente indicato per chi passa molto tempo in piedi, magari appunto camminando ed esponendosi ad alte temperature. Le vostre gambe ne trarranno un enorme beneficio.

“Per chi ha scelto di rigenerarsi al fresco di qualche meta nordica, e si prepara quindi ad affrontare forti escursioni termiche, il consiglio ricade su vitamina C, zinco e vitamina D3": queste le parole della dott.ssa Geri, "Tanto le vitamine quanto lo zinco sono un sostegno per il sistema immunitario e le difese dell’organismo, oltre che per il metabolismo”.

Infine, se quello che vi aspetta è un lungo viaggio intercontinentale, la melatonina è la scelta ideale per evitare i fastidiosi sintomi del jet-lag. "Assunta già dal giorno della partenza, aiuta a sincronizzare tempestivamente il proprio ritmo circadiano a quello di destinazione, ripristinando l’equilibrio tra orologio biologico e ora solare”.

E ora... buone vacanze!