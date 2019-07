I migliori compagni in vacanza sono i libri!

La lettura può catapultarci in mondi dalle ambientazioni fantastiche, abitati da personaggi indimenticabili: perché allora non leggere un libro sotto l’ombrellone, durante le vacanze? Un passatempo ideale per arricchirsi e per stimolare la propria fantasia: leggere infatti è uno dei modi migliori per rilassarsi e per godersi al meglio le proprie meritate vacanze.

I libri negli ultimi anni stanno combattendo una lunga “battaglia” contro i dispositivi elettronici come gli smartphone, ormai diventati il centro dell’intrattenimento quotidiano per molti. Una lettura infatti può trasportarci in mondi fantastici, facendoci sognare letteralmente a occhi aperti.

I libri provocano diversi effetti benefici, scopriamoli insieme:

- Allungano la vita: una ricerca della Yale University di New Haven ha affermato che chi legge vive mediamente due anni in più.

- Aiutano la mente: leggere migliora la connettività delle varie aree cerebrali, soprattutto quelle che si occupano dell’elaborazione linguistica.

- Fanno bene ai bambini: la lettura a voce alta stimola la mente dei più piccoli, migliorando notevolmente il linguaggio.

- Aumentano l’autostima: leggere aiuta a combattere i propri fallimenti e a comprendere le problematiche degli altri.

- Cambiano ciò che siamo: diversi personaggi influenzano in modo indelebile il nostro comportamento e il modo di pensare.

- Conciliano il sonno: leggere prima di andare a dormire è un’abitudine salutare che ci rende più calmi e sereni.

- Allontanano lo stress: diverse ricerche affermano che la lettura di romanzi diminuisce i sintomi nei pazienti affetti da depressione e ansia.