L’insalata... da bere!

Amanti dell’insalata, preparatevi ad un’estate indimenticabile: sono in arrivo i centrifugati salati! La cucina non smette mai di stupire e il ritorno prepotente dei centrifugati di frutta e verdura, soprattutto in estate, farà felici milioni di persone.

A segnalare questa nuova tendenza è stato il quotidiano britannico The Guardian, dove la giornalista Dale Berning Sawa ha pubblicato un articolo dal titolo “Bevi la tua insalata: l’ascesa della centrifuga salata”.

Se prima utilizzavate la frutta, il latte o altri alimenti per addolcire i vari smoothie - i celebri frullati - adesso sappiate che il nuovo trend esige che i centrifugati siano tutti green. La procedura è molto semplice: preparate un’insalata come se doveste mangiarla, dopodiché frullate il tutto e bevetelo. Non si tratta di una novità ma di una nuova tendenza che denota una crescente attenzione all’alimentazione vegana, con le verdure assolute protagoniste.

L’insalata è uno dei piatti più utilizzati per rimanere in forma e il centrifugato salato è sicuramente il modo migliore per un pasto salutare, ipocalorico e per seguire una dieta equilibrata.