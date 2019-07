Attenti... alla sabbia!

Trascorrere intere giornate in spiaggia è perfetto per il relax ma sapevate che il nostro organismo deve stare attento a numerosi fattori, tra cui la sabbia? Vi è mai capitato di tornare a casa e notare una piccola macchia sulla pelle? Ebbene, non sempre a causarla sono stati i raggi solari: anche la sabbia infatti può essere pericolosa per il nostro organismo.

La sabbia in sé non è nociva, ma diversi microrganismi si possono facilmente insediare nei piccolissimi granelli provocando piccoli sfoghi sul nostro corpo. Sono i bambini i soggetti più esposti a questi problemi poiché altamente sensibili e vittime delle patologie più comuni causate da batteri, virus e funghi.

Ecco 5 disturbi causati dalla sabbia:

1- Micosi: si tratta del comunissimo “fungo della pelle” che può provocare chiazze cutanee.

2- Verruche: una delle patologie più comuni delle pelle, si manifesta soprattutto ai piedi.

3- Impetigine: è una dermatite batterica che provoca piccole macchie sulla pelle, può provocare anche pustole superficiali.

4- Tunga penetrans: si tratta di un piccolo parassito che si nutre di sangue, tipico delle spiagge tropicali.

5- Larva migrans: un nematode che causa una dermatite che può portare un grande prurito.