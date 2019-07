I 5 segni zodiacali più severi in amore

L'amore non è solo carezze e piccoli gesti, alcuni partner possono rivelarsi meno affettuosi ma diretti e sinceri e non perché siano meno innamorati! Si tratta semplicemente di un modo diverso di dimostrare il proprio sentimento.

Essere reticenti a lodare l’altro o a sostenerlo in modo imprescindibile non significa freddezza, ma spronare l'altro affinché non aspetti il giudizio degli altri per costruire la propria fiducia.

Lo si potrebbe definire un amore "severo" e alcuni segni dello zodiaco sono più inclini a questa sfumatura del sentimento universale. Una cosa però è certa: forse riceverete una coccola in meno, ma in loro troverete sempre la parola giusta al momento giusto e un compagno pronto ad incoraggiarvi piuttosto che compatirvi.

Ecco quali sono i segni più severi in amore:

- Ariete

L'Ariete può essere brutalmente onesto. Ci vuole molta forza per mettere la persona amata davanti ai propri errori e smettere di aiutarla, se persevera nello sbagliare, ma una volta che l'Ariete ha deciso come gestire una situazione (e una persona), rimarrà fermo sulle sue posizioni. Se ha qualcosa da dire, non importa quanto insensibile o poco gentile possa apparire, lo dirà e non cercherà di indorare la pillola.

- Acquario

L'Acquario è un segno molto sensibile, ma estremamente sincero. Quel che è certo è che l'Acquario tratterà sempre l'altra persona con rispetto, rifiutandosi categoricamente di dare vita a qualsiasi tipo di diverbio violento, lite emotiva o guerra d'insulti. L'obiettività è la sua missione, sempre.

- Capricorno

Il Capricorno è l'emblema della coerenza, stabilirà subito confini e paletti per far sì che non nascano equivoci. Ha un naturale talento nel sapere sempre cosa fare in situazioni difficili, ma non trova riprovevole chiedere aiuto se ne ha bisogno. Fa sempre in modo che la persona amata comprenda i motivi delle sue scelte così da non farle sembrare delle punizioni.

- Leone

Il Leone è un segno estremamente indipendente, ma anche un po' egoista. Vuole che il partner cresca e si rafforzi, anche se significa attraversare un periodo di frustrazione. Ha un forte ascendente sugli altri e quando decide qualcosa, lo realizza senza se e senza ma. Sembra nascere con la consapevolezza dell'importanza di mantenere l'intuizione oggettiva, rimanendo saldo e mai vacillante.

- Vergine

Quando la Vergine usa una tattica “dura”, di solito ha già sviluppato un piano d'azione. Nulla è mai a caso: la Vergine sa qual è il prossimo passo da compiere, se le regole vengono infrante, i confini distrutti o se le sue richieste vengono ignorate. Quando le cose si fanno difficili escogita sempre nuove soluzioni o modi per rafforzare quelle vecchie. Sa quando agire e quando fare un passo indietro e lasciare che il partner commetta i propri errori.