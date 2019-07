George Michael: arrestato Fadi Fawaz, l'ultimo compagno

Urlava «Non me ne andrò da qui, voglio restare» sul tetto della casa londinese di George Michael. Si trattava di Fadi Fawaz, l'ultimo compagno della star, che stava anche cercando di danneggiare l'edificio e di allagarlo. E' persino dovuta intervenire la polizia, che ha portato via il riluttante Fawaz.

E' questo l'epilogo delle vicissitudini dell'uomo, che viveva con George Michael nella bellissima dimora da 5 milioni di sterline dell'artista e si rifiutava di lasciarla, pur avendo già ricevuto numerosi avvisi di sfratto. L'abitazione, secondo quanto ricorda la stampa inglese, era stata infatti lasciata in eredità da George Michael alla sorella. Fadi Fawaz, che pare non sia stato affatto nominato nelle ultime volontà dell'artista, non aveva però nessuna intenzione di abbandonare la casa. Fino al movimentato episodio di qualche giorno fa...