Jennifer Lopez festeggia 50 anni e il messaggio di Alex Rodriguez per lei è davvero romantico

E' stato un compleanno davvero speciale per Jennifer Lopez. Oltre a festeggiare 50 anni portati benissimo, la star ha anche ricevuto un messaggio d'amore davvero romantico dal suo compagno, Alex Rodriguez.

Come ormai è d'uso, si è trattato di un messaggio postato sui social. Alex ha pubblicato un bellissimo video con i momenti più emozionanti della sua vita insieme a J. Lo (compresa la dichiarazione d'amore in riva all'Oceano). Non mancano i momenti tratti dagli show di Jennifer e i dietro le quinte inediti. Rodriguez ricorda tutto il grande talento della sua fidanzata e il suo valore come mamma affettuosa e compagna ideale. E in spagnolo le rivela tutto il suo amore, dicendole «Te quiero mucho».