Il cinema più piccolo del mondo è... un’Apecar!

Il cinema più piccolo del mondo viaggia a bordo di un’Apecar!

L’idea nasce da cinque donne dell’associazione culturale Eikon, che hanno recuperato un Ape Piaggio 50 e l’hanno trasformata in un mini cinema itinerante, con uno schermo di tre metri per due. Si tratta del primo esperimento europeo di cinema su tre ruote itinerante ed è tutto completamente al femminile.

L'iniziativa vedrà viaggiare l’Apecar per tutte le isole Pontine dal 23 luglio fino al 3 agosto, trasmettendo le pellicole nelle piazzette e negli scorci più suggestivi. Il viaggio del cinema più piccolo al mondo inizierà da Ventotene ed in seguito farà tappa a Ponza. Verranno proiettate diverse pellicole, come “Fuocoammare”, vincitore dell’Orso d’Oro di Berlino, o “Capitan America” della Marvel. Non mancheranno rassegne dedicate a importanti personaggi del mondo del cinema come Bud Spencer e Lina Wertmüller.

Il progetto è chiamato “Feelmare” e potrebbe sbarcare in un prossimo futuro su tutta la nostra Penisola. L’iniziativa richiamerà di sicuro molte persone: per partecipare infatti basta portare qualche sedia, cuscino e stuzzichino per meglio godere il film, i più temerari invece potranno comodamente sedersi per terra.