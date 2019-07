L’insalata di riso. E' lei la regina della spiaggia!

Mangiare in vacanza o al mare, sotto l’ombrellone, è un vero e proprio must: per mantenere la forma fisica ottenuta dopo tanti sacrifici però, si rinuncia alle varie tentazioni, come possono essere le pizzette o la birra, per lasciare spazio… all’insalata di riso! Ad affermarlo è una ricerca effettuata dalla Coldiretti/Ixè.

Sotto l’ombrellone sempre più persone non vogliono rinunciare al gusto e infatti l’insalata di riso a volte viene rivisitata con l’aggiunta di pollo o di frutti di mare. Un successo confermato dal 28% degli intervistati che preferisce l’insalata – che sia di riso, pollo o di mare – alla macedonia (20%) e alla caprese tradizionale con mozzarella e pomodoro (18%). Non tutti però sono attenti alla propria alimentazione: il 7% dei partecipanti infatti non può fare a meno della tradizionale frittata di pasta o di verdura mentre il 6% preferisce un vero e proprio pranzo da leoni, con parmigiana o lasagna.

La classifica redatta dalla Coldiretti mostra come l’interesse degli italiani per il cibo sia sempre altissimo: più di un terzo della spesa turistica infatti è destinata ai numerosi pasti in trattorie, pizzerie, ristoranti e agriturismi, senza contare i numerosi street food. Secondo le previsioni, solo nel 2019 si spenderanno 27 miliardi di euro per i pasti durante le vacanze.