Lo spreco alimentare è una problematica molto sentita nel nostro Paese e da qualche tempo sempre più progetti sostenibili mirano ad arginare questo annoso fenomeno. Anche la tecnologia offre il suo contributo: è nata l’applicazione Too Good To Go. Si tratta di un'app contro lo spreco alimentare che sta spopolando in Europa e sta ottenendo un ottimo riscontro anche in Italia, in particolare a Milano, Bologna, Verona, Firenze e Torino.

Too Good To Go infatti può già contare su oltre 150mila utenti italiani e il suo funzionamento è semplicissimo: tutti i ristoratori e i commercianti iscritti mettono in vendita delle “Magic Box” dove al loro interno troviamo dei prodotti o piatti rimasti invenduti a fine giornata. Il consumatore invece, una volta scaricata l’applicazione dai principali store, potrà acquistare in pochi passi dei piatti già pronti con un costo che oscilla dai 2 ai 6 euro.

L’applicazione inoltre, grazie alla geolocalizzazione, permetterà di cercare tutti i locali nei dintorni che hanno aderito all’iniziativa. Le scatole ovviamente sono limitate, Too Good To Go indica con i colori le varie disponibilità delle Magic Box: verde (massima), giallo (limitata) e rosso (terminata). «Ogni Magic Box acquistata permette di evitare l’emissione di 2 kg di CO2» dichiara il team di comunicazione dell’app.

I pagamenti si possono effettuare direttamente tramite l’applicazione, sia con carta di credito che con Paypal o Google Play, mentre per ritirare la merce basterà recarsi al locale secondo la fascia oraria prefissata, mostrare la conferma al negoziante e prendere la Magic Box. Per limitare l’uso degli imballaggi, diversi ristoratori ed esercenti chiedono agli utenti di portare contenitori e sacchetti da casa. Inoltre, a Genova anche diverse importanti catene hanno già aderito all’iniziativa ecologica.

«Dal lato esercenti stiamo riscontrando con grande piacere l’adesione entusiasta all’iniziativa non solo di grandi nomi della gastronomia» afferma Eugenio Sapora, Country Manager Italia di Too Good To Go, «Ma anche di piccole attività che hanno particolarmente a cuore il tema della lotta agli sprechi». In questo momento, l’applicazione è presente in 11 Stati europei ed è utilizzata da 12 milioni di utenti.