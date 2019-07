Yogurt a colazione? Sì, ma attenzione alla scelta

La ricerca continua della forma fisica perfetta spinge sempre più persone verso diete dimagranti e una grande attenzione al cibo e all’attività fisica. In tal modo si rimane in forma e si affronta al meglio la giornata, pieni di energie e vitalità.

In tutte le diete si dà massima attenzione alla colazione. Nel primo importantissimo pasto della giornata, molti nutrizionisti consigliano lo yogurt magro, alimento che però, come afferma la rivista britannica Express Online, non sarebbe il cibo ideale con cui perdere peso.

Mangiare yogurt magro e frutta la mattina è sì una colazione ipocalorica e salutare, ma non aiuta il nostro senso di sazietà. Per questo motivo, chi utilizza questi alimenti al mattino è più incline a fare spuntini non previsti. «In apparenza sembra che questa sia una buona opzione per iniziare la giornata» afferma Adam Kelinson, atleta e chef professionista, oltre che autore di "The Athlete’s Plate", «E in effetti è decisamente meglio di molte altre scelte».

La colazione però non può essere ricca solo di zuccheri semplici, poiché porta il nostro corpo a bruciarli molto velocemente, in più la mancanza di grassi nello yogurt ci renderà ben presto molto affamati. Si dovrebbe dunque preferire una colazione a base di proteine, utilizzando per esempio lo yogurt greco, più indicato di quello magro. Insieme allo yogurt greco ottimale abbinare della frutta o dei cereali integrali per ottenere la giusta dose di fibre, proteine e grassi salutari.

Per cercare di perdere peso, gli yogurt migliori sono quelli che hanno dai 4 ai 6 gr di zuccheri ogni 100 grammi. «L’opzione migliore è scegliere yogurt semplice, non zuccherato, intero e aggiungere poi da noi frutta fresca» dichiara la nutrizionista Clarissa Lenherr.