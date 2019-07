Simona Quadarella trionfa: è' tutto italiano l'oro ai mondiali di nuoto in Corea!

E' Simona Quadarella ad aver vinto la medaglia d'oro nei 1500 stile libero ai Mondiali di nuoto di Gwangju, in Corea del Sud. La Quadarella, 20 anni, romana, ha anche stabilito il nuovo record italiano: 15'40"89. Il primato precedente apparteneva ad Alessia Filippi che ai Mondiali di Roma 2009 aveva stabilito un notevole 15'44"93.

Sul podio, accanto alla Quadarella, la tedesca Sarah Kohler (15'48"83), seconda, e la cinese Jianjiahe Wang (15'51"00), terza. Al mondiale era assente la campionessa in carica, la statunitense Katie Ledecky. A farla battere in ritirata, un virus intestinale. La Quadarella era motivata fin dall'inizio: «Ho saputo stamattina dell'assenza della Ledecky, sono rimasta un po' così. Mi sono detta 'bene è un'opportunità'. Sono stato fortunata ma la fortuna va a chi si impegna perché dopo di lei c'ero io», ha dichiarato l'atleta durante le interviste con la stampa. «Speravo di vincere dall'inizio... Non vedevo l'ora di entrare in acqua e gareggiare, sapevo che avrei vinto. E' troppo bello, ancora non ci credo... Ogni gara che vinco mi diverto sempre di più».