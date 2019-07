Andare dal parrucchiere fa bene alla salute!

Dare un taglio deciso ai propri capelli spesso coincide con una nuova parentesi della propria vita ma secondo varie ricerche, andare dal parrucchiere fa bene anche alla salute.

Un sondaggio realizzato da Treatwell, un portale europeo che si occupa della prenotazione di trattamenti di bellezza e benessere, ha evidenziato come le donne necessitino dei saloni di bellezza. Secondo i risultati, una donna su due non è a proprio agio con il proprio corpo e per risolvere questo problema richiede diversi aiuti. Ogni donna infatti, per fare il pieno di autostima, ricorre a vari trattamenti: c’è chi preferisce una seduta di depilazione, chi si reca dal parrucchiere (37% dei casi) o chi va dall’estetista per trattamenti anticellulite (34%) o alle unghie (22%).

Che si tratti di cambiare totalmente acconciatura o semplicemente tagliare le doppie punte, andare dal parrucchiere per una donna equivale ad una vera e propria iniezione di fiducia. D’altronde spesso le donne, quando sono tristi e insicure o vogliono dare un taglio netto con il passato, sono solite andare dal proprio parrucchiere di fiducia per cercare un nuovo look, sentirsi più belle e ritrovare così le energie per affrontare al meglio la loro quotidianità.