Un hotel... per le piante!

La sede londinese di un'azienda specializzata in viaggi organizzati, ha trovato una soluzione per tutti coloro che, quando arriva il momento di partire per le vacanze, non sanno a chi affidare le proprie piante!

La singolare iniziativa permette ai viaggiatori di lasciare le proprie piante presso la sede di Contiki Tours, dove saranno curate fino al loro ritorno, un vero... hotel per le piante!

Per poter usufruire di questo particolare servizio però, bisogna rispettare alcuni requisiti: essere tra i 18 e i 35 anni e assentarsi per almeno 10 giorni, in più le piante devono avere un proprio vaso e non devono essere più alte di un metro.

Per questo progetto, la società metterà a disposizione dei giovani turisti il proprio seminterrato, dove le piante saranno curate con molta attenzione e addirittura diventeranno protagoniste di un piccolo servizio fotografico, i cui scatti verranno pubblicati sul profilo Instagram dell’azienda.

Contiki Tours è una celebre impresa specializzata in viaggi organizzati che opera in 58 Paesi e la sua iniziativa è volta a sensibilizzare le persone alla cura dell’ambiente domestico. L’azienda infatti ha pubblicato anche dei semplici consigli su come mantenere in vita le piante anche in assenza dei proprietari: ad esempio è importante non lasciarle esposte direttamente ai raggi solari e cambiare il terriccio prima di partire.