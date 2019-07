Sophia Loren torna sul grande schermo a 84 anni... grazie al figlio!

L’eterna Sophia Loren torna sul set! L’attrice sarà infatti la protagonista del film diretto da Edoardo Ponti, suo figlio. La pellicola s’intitola “La vita davanti a sé”, tratto dall’omonimo romanzo di Roman Gary.

La pellicola è attesa per la primavera del 2020 e racconta la storia di Madame Rosa, un’ebrea scampata ad Auschwitz, che si prende cura di un bambino di colore, Momo, di appena dodici anni, abbandonato dalla madre. Una toccante storia su un rapporto di totale fiducia, che il piccolo Momo ricambierà una volta che Madame Rosa si ammalerà e sarà costretta in carrozzina. “La vita davanti a sé” è un remake del lungometraggio di Madame Rosa del 1978, girato dall’israeliano Moshè Mizrahi e con protagonista Simone Signoret.

Le riprese della pellicola sono già iniziate in Puglia tra Trani, Ostuni e Bari vecchia. Il ritorno della Loren ha fatto molto scalpore: erano ben 10 anni che la Loren non recitava in un film. La notizia della sua presenza ha attirato così tanti fan e curiosi in terra pugliese, che le autorità competenti sono state costrette ad aumentare la sicurezza: il set è blindato e finora non è stata rilasciata nessuna intervista. Non ci resta che aspettare i prossimi mesi per avere ulteriori dettagli.