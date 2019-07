In vacanza gratis sulle Dolomiti, se lo smartphone rimane a casa!

Volete trascorrere 5 giorni gratuitamente in uno dei bellissimi rifugi dell’Agordino, sulle Dolomiti? Allora dimenticatevi di smartphone e computer e recatevi in provincia di Belluno per vivere un’esperienza imperdibile immersi nella natura più totale.

“Recharge in Nature, in the Heart of the Dolomites”: questo è il nome dell’iniziativa realizzata da Dolomites Maadness, ed è un concorso molto particolare che aprirà le iscrizioni il prossimo 9 agosto. I fortunati vincitori trascorreranno, dal 13 al 17 settembre, un bellissimo soggiorno in uno dei rifugi dell’alto Agordino dove scopriranno il piacere di una vita in montagna e parteciperanno a diverse attività di ricostruzione. L’iniziativa infatti è nata anche per sensibilizzare e ristrutturare la location dopo i danni della tempesta Vaia, che lo scorso 28 ottobre ha devastato la zona.

«L’obiettivo del nostro progetto di sviluppo territoriale è quello di connettere le più recenti tendenze del turismo a un nuovo modi di vivere il territorio» afferma Emma Taveri, coordinatrice dell’iniziativa. «Superare Vaia non è stato semplice, ma questo territorio sta reagendo con una forza incredibile» ha concluso la Taveri.

“Recharge in Nature, in the Heart of the Dolomites” si pone come obiettivo quello di far apprezzare le piccole gioie quotidiane e mostrare la bellezza della natura delle Dolomiti. Sempre più persone passano buona parte del proprio tempo davanti gli schermi degli smartphone e computer, senza osservare ciò che hanno intorno. Il progetto mira dunque a sensibilizzare le persone per riprendere in mano la propria vita senza farsi distrarre troppo da social network e smartphone, un aiuto concreto e un input diretto per rimettere al centro della quotidianità la persona e la natura.