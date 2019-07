Larissa Iapichino, la figlia di Fiona May oro agli Europei under 20!

Tale madre, tale figlia: Larissa Iapichino, figlia di Fiona May, ha vinto l’oro negli Europei Under 20 di Atletica di Boras. L’azzurra, che proprio lo scorso giovedì ha festeggiato 17 anni, si è imposta nel salto in lungo con 6,58 metri davanti alla svedese Johansson e la britannica Mills.

Larissa aveva già stabilito un record italiano U20 lo scorso 22 giugno, sulle orme della madre, la mitica Fiona May aveva vinto la stessa gara nel 1987 a Birmingham. Larissa non si aspettava affatto un risultato simile: «Mi sembrava una giornata no, al primo salto, col vento contro e la pioggia, ero impanicata e non riuscivo a saltare. Poi mi sono detta: è un europeo, cerca di fare il tuo meglio» ha affermato l’azzurrina. Così è arrivato un meritato oro, che Larissa ha subito dedicato ai suoi cari: «C’erano tutti i miei compagni a darmi la carica, poi mio padre, mia madre e mia sorella. È stato veramente bello».

Anche Fiona May festeggia la vittoria della figlia: «È una gioia indescrivibile, la stessa gioia che provai quando vinsi a Birmingham oltre trent’anni fa. Sono molto fiera di lei» ha dichiarato l’ex atleta.

Siamo pronti a scommettere che Larissa ripercorrerà ancora i successi e le orme della madre: siamo di fronte ad una nuova campionessa dell’atletica italiana?