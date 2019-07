Michelle Obama. E' lei la donna più ammirata in tutto il mondo!

Michelle Obama è la donna più seguita e ammirata al mondo! A rivelarlo un sondaggio di YouGov, una società inglese che si occupa di ricerche e analisi di mercato.

L’indagine ha coinvolto 42mila persone, in 41 Paesi differenti: dai risultati è emerso lo strapotere dell’ex First Lady statunitense. Al secondo posto troviamo la filantropa, anchor woman, attrice e molto altro, Oprah Winfrey, seguita immediatamente da Angelina Jolie, nota per i suoi numerosi film, per il matrimonio con l’ex marito Brad Pitt ma soprattutto per essere una delle più importanti ambasciatrici Onu. Incredibilmente fuori dal podio la Regina Elisabetta.

Nella speciale classifica sono presenti anche Hillary Clinton, all’ottavo posto e Madonna, appena fuori dalla top 10 con il suo undicesimo posto, mentre l’attuale First Lady Melania Trump si colloca 19esima.

Worlds Most Admired 2019. Our annual series, conducted this year in 41 countries, finds the most admired figures are:



Woman

1. Michelle Obama (+1)

2. Oprah Winfrey (+1)

3. Angelina Jolie (-2)



Man

1. Bill Gates (-)

2. Barack Obama (-)

3. Jackie Chan (-)https://t.co/hY0K2Vf8F9 pic.twitter.com/54m4A3H9hu — YouGov (@YouGov) July 18, 2019

Per quanto riguarda il fronte maschile, l’uomo più ammirato al mondo è ancora una volta Bill Gates, seguito immediatamente da Barack Obama e dall’intramontabile Jackie Chan. Significante calo di Putin, che passa dal sesto al decimo posto, mentre nella top 10 degli uomini sono presenti anche Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, rispettivamente alla settima e nona piazza.