Camminare sulla Luna... ma con i piedi per Terra!

Sono passati 50 anni dal 20 luglio 1969, il giorno in cui Neil Armstrong divenne il primo essere umano a mettere piede sulla Luna. Il nostro Satellite è sempre affascinante, meta di dibattiti e protagonista di alcuni fenomeni spettacolari come le eclissi.

Per celebrare il 50esimo anniversario dello sbarco sulla Luna, vi sveliamo 7 luoghi sulla Terra che ricordano da vicino il nostro Satellite:

1- Lanzarote, Isole Canarie: di origine vulcanica e priva d’acqua, l’isola ha un suolo scuro ed è sprovvista di qualsiasi tipologia di vegetazione, per questo ricorda molto la Luna.

2- Santorini, Cicladi, Grecia: isola devastata da un’esplosione vulcanica diversi secoli fa, offre delle bellissime spiagge nere.

3- Los Hoyos, Deserto di Tatacoa, Colombia: è formato da due zone completamente differenti. Da una parte troviamo il Cusco, con rocce di colore arancione, dall’altra Los Hoyos, ricco di pietre scure e da una forma molto particolare, che ricordano vagamente dei fantasmi.

4- Stromboli, Eolie, Sicilia: l’isola è caratterizzata dalla presenza dell’omonimo vulcano, molto attivo nell’ultimo mese. La poca vegetazione e il terreno richiamano fortemente la superficie lunare.

5- Salar de Uyuni, Bolivia: un deserto di oltre 10 mila chilometri quadrati ricoperto totalmente di sale, situato a 3650 metri di altitudine. L’incredibile atmosfera e i colori ricordano davvero una location “lunare”.

6- Vulcani di fango, Azerbaijan: vicino Baku, la capitale, c’è un paesaggio mozzafiato. I vulcani di fango infatti sono attivi da più di 25 milioni di anni e portano in superficie diversi gas e materiali provenienti dai posti più profondi della Terra. L’assenza di vegetazione, inoltre, ci fa sembrare come se fossimo realmente sulla Luna.

7- Valle della morte, California: come si può intuire dal nome, non è un posto molto ospitale. Questo territorio si estende fra la Sierra Nevada ad ovest e lo Stato del Nevada a est. C’è solo una piccola differenza che ci fa notare di essere sulla Terra e non sul Satellite: il caldo torrido.