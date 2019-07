Andrea Camilleri: l'ex Presidente Bill Clinton lo ricorda in un tweet

La scomparsa di Andrea Camilleri ha commosso profondamente il mondo intero, e questa volta non si tratta di un'esagerazione. I gialli dedicati al commissario Montalbano erano infatti tradotti in tutte le lingue del mondo e il dolore per la morte dello scrittore siciliano è stato sincero e universale.

Anche l'ex Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton ha voluto ricordare il papà del commissario Montalbano e gli ha dedicato un tweet commosso: «Ho letto, ho apprezzato e ho imparato molto dalla lettura dei libri di Montalbano di Andrea Camilleri. Era uno scrittore saggio e di talento. Mi sarebbe piaciuto conoscerlo. Mi mancherà e mi mancherà Montalbano, molto»

Bill Clinton e Camilleri si conoscevano: si erano scambiati messaggi e volevano incontrarsi di persona. Clinton infatti aveva scritto un romanzo giallo e probabilmente voleva chiedere qualche consiglio a chi di romanzi polizieschi era davvero esperto...



I’ve read, enjoyed, and have learned a great deal from all of Andrea Camilleri’s Montalbano books. He was a wise and gifted writer. I wish I had known him. I will miss him, and Montalbano, very much. https://t.co/BigJovg5v6