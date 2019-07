Il pesce non pesce presto sulle nostre tavole

Dopo aver creato la “carne senza carne”, adesso tocca al pesce. Impossible Foods, un’azienda californiana dal nome che è tutto un programma, ha deciso di realizzare un nuovo tipo di cibo completamente vegetale che ricordi in qualche modo i frutti di mare.

L’industria alimentare si sta spingendo verso nuove alternative proteiche alternative alla carne, al pesce o comunque ai derivati animali. L’azienda statunitense infatti è consapevole che le risorse sul nostro pianeta sono in esaurimento e, cercando di sensibilizzare le persone verso un’alimentazione più salutare e sostenibile, sta realizzando nuovi cibi che potrebbero rivoluzionare per sempre la cucina.

Impossible Food ha già realizzato una variante del pollo con origini vegetale, stessa sorte è toccata alle polpette e agli hamburger. In questo momento l’azienda si è concentrata sulla realizzazione di prodotti ittici senza pesce per salvaguardare i mari: uno degli obiettivi principali della società è infatti quello di eliminare qualsiasi tipologia di allevamenti intensivi. «L’unico modo per riuscirci è quello di rendere il pesce ottenuto dalle piante più delizioso di quello che si trova nell’oceano» ha affermato Pat Brown, amministratore delegato di Impossible Foods.

Sempre più aziende stanno cercando di creare prodotti alternativi alle proteine animali: dai salmoni creati in laboratorio fino ai filetti senza pesce, il cibo sostenibile a base di alimenti vegetali è la nuova frontiera del vivere sano. Siamo pronti a scommettere che in futuro ne vedremo (ancora) delle belle.