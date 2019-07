Sono le strade più ripide al mondo! Ecco la top 5

Vi è mai capitato di impallidire di fronte una discesa (o una salita)? Allora state alla larga da queste 5 strade! Queste vie sono diventati dei veri e propri punti turistici e tengono lontani i ciclisti e numerosi conducenti, terrorizzati al solo pensiero di avvicinarsi a queste strade.

Il Guinness World Record ha premiato nel 2019 la strada più ripida al mondo: si trova in Galles ed ha il 37,45% di pendenza. Siete curiosi di scoprire altro? Allora ecco la lista delle 5 vie ripide più famose al mondo:

1- Ffordd Pen Llech, ad Harlech (Galles): situata nel parco nazionale di Snowdonia, nel 2019 questa strada è entrata nel Guinness dei primati. Sfiora il 40% di pendenza con il suo incredibile 37,45% di pendenza.

2- Vale Street, a Totterdown (Inghilterra): nelle vicinanze di Bristol, questa via è famosa per essere la strada più ripida aperta al traffico con il suo 35% di pendenza. Durante la primavera va in scena una particolare manifestazione dove i partecipanti fanno rotolare le uova pasquali!

3- Baldwin Street, Dunedin (Nuova Zelanda): è considerata la strada residenziale più ripida al mondo. Le case sembrano incastonate una sull’altra: in questa via infatti c’è il 35% di pendenza.

4- Waipio Valley Road, Hawaii (USA): immersa nella bellissima foresta pluviale, questa è una via che solo i più esperti conducenti percorrono. Pensate che la pendenza ha una media del 25% con dei picchi che raggiungono addirittura il 45%!

5- Filbert Street, San Francisco (USA): nel tratto che collega Highland Park a Mount Washington, è presente la strada più ripida della città, con una pendenza che va dal 31 al 31,5%, dove sono presenti anche 190 scalini in legno da cui si può vedere una vista mozzafiato delle montagne di San Gabriel.