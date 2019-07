Chi beve birra attira più zanzare

Una birra fresca è tra i metodi preferiti per rinfrescarsi nelle torride giornate estive. Se anche voi la pensate così, la notizia che vi stiamo per dare potrebbe non piacervi affatto: pare infatti che la birra sia una delle calamite per eccellenza per le zanzare!

Ad attrarre i fastidiosi insetti possono essere infatti la sudorazione, la temperatura o...l’alimentazione. Numerose ricerche affermano che qualsiasi tipologia di zanzara è attratta inesorabilmente dall’acido lattico e dall’anidride carbonica, sostanza presente in grandi quantità nelle bevande gassate, quindi anche nella birra. Se quindi non volete diventare un obiettivo fisso per le zanzare, forse sarebbe il caso di eliminare le bevande alcoliche e gassate.

Guardate il lato positivo, potrebbe diventare un'occasione unica per perdere qualche chilo di troppo! Mangiare sano ed evitare le bibite gassate porterebbe ad una drastica diminuzione di CO2, di peso ma soprattutto delle fastidiosissime punture di zanzare.

Una ricerca dello Smithsonian Institute, inoltre, afferma che le zanzare non sono attratte solamente dalla sudorazione o l’anidride carbonica. Secondo lo studio infatti gli insetti sono golosi di determinati gruppi sanguigni: il preferito in assoluto è il gruppo 0, seguito dal B.