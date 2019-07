Tracine, ricci di mare e scorfani. Ecco cosa fare in caso di puntura

Il mare è indubbiamente tra i posti più belli e rilassanti, ma anche pericolosi. Sono numerosi infatti gli animali che vivono in acqua e che per difendersi dai bagnanti utilizzano le loro spine velenose. Per evitare di allarmarsi ogni volta che qualcuno, soprattutto i bambini, venga punto, ecco dei semplici consigli forniti dall’ospedale Bambino Gesù di Roma:

- La tracina: è un pesce che vive nei fondali sabbiosi ed è molto diffusa nei nostri mari. È difficile vederla poiché si mimetizza con la sabbia. I suoi aculei sono ricchi di tossine che provocano immediatamente un forte dolore. La puntura della tracina può provocare anche nausea, vomito e febbre. La prima cosa da fare è quella di rimuovere le spine, quindi risciacquare con acqua dolce la parte interessata, in seguito mettere l’arto sotto una fonte di calore (anche l’acqua calda) per avere un po’ di sollievo. Assolutamente da evitare ghiaccio e ammoniaca. Molto importante: se non si ferma immediatamente la diffusione delle tossine, il dolore può durare anche diverse ore.

- Ricci di mare: nei litorali rocciosi è facile imbattersi in uno di questi animali. In caso di puntura è necessario rimuovere con cura tutte le spine conficcate nella pelle, sciacquare e disinfettare la parte interessata. Sono utili anche impacchi di acqua calda.

- Razze e scorfani: questi pesci sono dotati di spine molto velenose. In particolare la coda delle razze è molto tagliente. Di solito, quando questo animale si sente in pericolo, usa la sua coda come una frusta infliggendo ferite molto dolorose. Lo scorfano invece ha delle spine sulla propria pinna dorsale. In caso di puntura di questi due pesci, sciacquate immediatamente la parte ferita e togliete delicatamente le spine. In seguito immergete il piede o l’arto interessato sotto la sabbia o acqua molto calda, anche salata.

- Attinie: questi animali procurano molto dolore perché, in caso di puntura, rilasciano una sostanza urticante che provoca molto dolore. Sciacquate con calma la parte colpita e prestate attenzione perché in determinati casi è necessario addirittura l’uso di antistaminici e cortisone.