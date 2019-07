In Spagna c’è un bar dove si assumono solo dipendenti over 50

Quante volte in televisione o sui social network si sente parlare della disoccupazione giovanile? Nell’ultimo periodo il focus sul lavoro si è spostato tra i più giovani. E gli adulti? Per ovviare a questo problema, qualcuno ha deciso di andare controcorrente. A Granada infatti, la titolare di un bar ha intrapreso una scelta molto coraggiosa: assumere solo personale over 50.

Silvia Pérez, proprietaria della taverna “Ibéricos & Alhambra”, è convinta che gli over 50 hanno ancora tanto da dare e dimostrare, sia in termini professionali che umani. D’altronde chi ha detto che gli adulti sono meno motivati dei più giovani? Per questo Silvia ha deciso di mettere un annuncio di lavoro molto particolare sulla porta del proprio locale: «Cercasi personale. Requisiti per ottenere il posto: avere più di 50 anni, esperienze nell’ospitalità, attitudine positiva, molta volontà» ed in seguito tutti i dati per potersi candidare.

Questa offerta di lavoro ha fatto il giro del web e sempre più persone hanno appoggiato e condiviso l’iniziativa di Silvia.