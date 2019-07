Tiramisù. Ecco la ricetta originale

Il tiramisù è senza dubbio uno dei dolci più celebri e più amati, una vera istituzione, da nord al sud della Penisola. In pochi però lo preparano seguendo la ricetta originale.

Esistono infatti numerose varianti del tiramisù, che comprendono alcune piccole modifiche - come per esempio l’utilizzo delle scorze d’arancia - che vanno però a modificare completamente il sapore del dolce.

Volete sapere come preparare un vero tiramisù all’insegna della tradizione? Ecco allora la ricetta originale.

Mettete nel carrello della spesa:

- Mascarpone, 500 gr;

- Zucchero, 80 gr;

- Uova, 4;

- Caffè espresso, 1 tazza;

- Savoiardi, 250gr;

- Marsala, 1 bicchierino;

- Cioccolato fondente a scaglie, q.b.;

- Cacao amaro, q.b

Per prima cosa prendete una ciotola, una frusta elettrica e un sac à poche e iniziate la preparazione. Il primo passo è quello di montare gli albumi delle 4 uova a neve con la frusta elettrica o, se siete temerari, anche a mano. Dopodiché mescolate in una ciotola a parte i tuorli con lo zucchero e create una crema spumosa, in seguito aggiungete del mascarpone per renderlo più soffice. Una volta montati i tuorli, prendete altro mascarpone e mescolate facendo attenzione a non smontare le chiare e mischiando - possibilmente - dal basso verso l’alto. Aggiungete gli albumi per concludere la prima fase.

Il secondo passo per realizzare il tiramisù con la ricetta originale è quello di inserire la crema di mascarpone in una sac à poche, nel mentre versate il caffè e il marsala in un contenitore in modo da poter immergere i savoiardi, uno alla volta, facendo attenzione a non bagnarli troppo. A questo punto prendete una teglia e create un primo strato di biscotti, inserite un bello strato di crema al mascarpone e aggiungere delicatamente qualche scaglia di cioccolato. Continuate con questo procedimento per fare diversi strati, fino a quando non riempite completamente la teglia. Infine spolverate sopra del cacao amaro e mettete il tutto in frigo per almeno un’ora e il vostro tiramisù tradizionale sarà pronto!