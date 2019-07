“Chiuso per tramonto incombente”. Il messaggio del libraio romantico

Il romanticismo non è morto! Un bellissimo episodio accaduto in Cilento ha conquistato il web in poco tempo: una piccola libreria è rimasta chiusa per qualche minuto, per... il tramonto!

Ad Acciaroli, nel comune di Pollica (provincia di Salerno), si trova la Libreria del Porto, una piccola libreria situata vicino alla spiaggia. Un cliente ha provato ad accedervi nel tardo pomeriggio, trovando però il negozio chiuso, ma qualcosa ha catturato la sua attenzione. Sulla porta del locale un cartello diceva “Chiuso per tramonto incombente (torno subito)”.

Fatta una foto e condivisa sui social network questa è diventata virale in poco tempo. Evidentemente l’incredibile spettacolo del crepuscolo ha risvegliato il lato romantico non solo del libraio ma anche di tutti gli utenti del web. Un gesto semplice e genuino, quello del libraio, che dimostra come ci siano persone che riescono ancora ad apprezzare anche i piccoli momenti della quotidianità che, a volte, passano in secondo piano a causa dei nostri numerosi impegni e della distrazione.

Paolo Baron, l’uomo che gestisce la Libreria del Porto e autore del cartello, è una persona dai vecchi valori, che ama l’atmosfera del tramonto. «Mi piace godermi lo spettacolo, ci si lascia travolgere troppo spesso dalla frenesia di tutti i giorni» ha affermato.