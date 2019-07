La Regina Elisabetta cerca uno chef. Ecco l'annuncio

La Regina Elisabetta è in cerca di uno chef. Lo stipendio è di 22.000 sterline (22,076.04, per l'esattezza) ed è previsto l'alloggiamento a Palazzo. Tra gli altri benefit, 33 giorni di vacanza all'anno e una buona pensione.

Se siete capaci (ma davvero molto capaci) con i fornelli, potete offrirvi. L'annuncio pubblicato da Buckingham Palace avvisa che le capacità culinarie devono essere «eccezionalmente elevate» e che i candidati dovranno preparare «diversi menù per una vasta tipologia di eventi». A gustare le preparazioni, i componenti della Famiglia Reale e la Regina stessa.

Si richiede un candidato «ambizioso e qualificato», perché il lavoro nelle cucine ogni giorno a palazzo «è davvero febbrile». Il requisito principale? «Abilità ed entusiasmo in ogni attività di cucina». Sono poi richiesti «adattabilità» (si lavora in team e l'armonia in cucina è indispensabile) e «attenzione al dettaglio, vitale, come il rispetto dei tempi e la consegna puntuale dei cibi in tavola». (Foto Getty Images)

