Robbie Williams si risposa!

E' tempo di nozze e matrimoni. Dopo quello di Tiziano Ferro, arriva lo sposalizio di Robbie Williams. Che ha deciso di portare all'altare... sua moglie, Ayda Field. Nozze bis insomma per la coppia che si era già unita in matrimonio il 7 agosto del 2010. Ma che adesso ha deciso di rinnovare i voti nuziali. Anche perché alla prima cerimonia erano presenti 8 cani a far da damigelle e paggetti. Adesso sarà la volta di nozze in grande stile.

A rivelarlo, la stessa Ayda, durante il programma Loose Women, come riporta Vanity Fair: «Nel giorno del mio compleanno lui mi ha sorpreso con la proposta. Rinnoverò le mie promesse. Il nostro primo matrimonio è stato molto intimo, adesso invece ci serviranno degli abiti come si deve. Ho bisogno di una tiara e di damigelle d’onore! Non abbiamo ancora programmato nulla, sono felice anche se so che dovrò essere io a occuparmi dei preparativi»..

Il primo matrimonio di Robbie e Ayda si svolse nella loro villa di Los Angeles, con solo 60 invitati. Adesso ci si aspetta qualcosa di più grandioso. E naturalmente saranno presenti anche i figli della coppia, Teddy, 6 anni, Charlton, 4 e Colette, 10 mesi. teddy è già stata damigella alle nozze della Principessa Eugenie di York e Jack Brooksbank. Mamma Ayda ha però messo le mani avanti, avvisandola che «Non tutti i matrimoni sono così, il tuo non sarà così».

Ayda non ha ancora rivelato la data delle nuove nozze con Robbie.

(Foto Getty Images)