Meteo: in arrivo un’altra ondata di caldo record!

Se in questi giorni di fresco e pioggia avete tirato fuori dall’armadio la copertina leggera o qualche maglietta a maniche lunghe, sbarazzatevene subito: il caldo torrido sta per tornare. Per la fine di luglio infatti sono previste temperature record portate dalle correnti africane.

L'estate tornerà bollente in tutta Italia già da sabato 20 luglio, dove l’alta pressione proveniente da Marocco, Tunisia e Algeria arriverà sull’Europa sud occidentale. Il famoso anticiclone africano colpirà anche l’Italia e porterà bel tempo su tutta la Penisola. Le temperature toccheranno i 35-36 gradi, soprattutto nelle zone interne di Toscana, Umbria e Sardegna, oltre che sulla Pianura Padana. Su quest’ultima è previsto anche un forte aumento del tasso di umidità, che renderà il caldo ancora più insopportabile.

L’anticiclone africano ci farà compagnia fino alla fine di luglio ma la situazione potrebbe persistere fino ai primi giorni di agosto. Le temperature infatti rimarranno alte con picchi di 37 gradi in tutto il sud, specialmente in Puglia, Sardegna, Sicilia e le zone interne tirreniche. Al nord il termometro segnerà qualche grado in meno ma il tasso di umidità sarà significativo.

Nelle giornate precedenti a Ferragosto sono previste temperature più fresche, che porteranno temporali prima sulle Alpi e in seguito su tutta la Penisola. Ma si tratterà di una situazione temporanea: il 15 agosto una bolla d’aria calda darà vita ad una nuova ondata di calore e temperature alte in tutta Italia.