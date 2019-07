Jack poteva salvarsi? Le risposte di Leonardo DiCaprio e Brad Pitt

A distanza di 20 anni, il tragico finale di “Titanic”, uno dei film più iconici della storia del cinema, che ha fatto sognare milioni di persone con la toccante storia d’amore tra Jack (interpretato da Leonardo DiCaprio) e Rose (Kate Winslet), è ancora oggetto di dibattito.

A seguito del naufragio del transatlantico Titanic, i due protagonisti trovano rifugio su una porta galleggiante, che li mette temporaneamente al riparo dalle gelide acque dell'oceano. Purtroppo però solamente la ragazza riesce a mettersi in salvo mentre Jack muore di ipotermia. Negli anni successivi in molti si sono chiesti il motivo di quel finale, o meglio, di quella scena: perché Jack non è salito sulla porta insieme a Rose visto che c’era spazio per entrambi?

La fatidica domanda è stata posta anche a Leonardo DiCaprio, in occasione di una delle interviste rilasciate per il suo nuovo film “Once Upon A Time in Hollywood” diretto da Quentin Tarantino: «Potevi starci anche tu su quella porta?» gli ha chiesto l’intervistatore, «No comment» è stata la secca risposta di uno sconsolato DiCaprio.

Sullo stesso quesito si sono espressi anche Brad Pitt, non ha mai avuto nessun dubbio: «Certamente Jack poteva starci sulla porta» e Margot Robbie, co-protagonista nel prossimo film di Tarantino, che afferma «La più grande controversia del cinema moderno».