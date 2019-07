Alexa chiama il 911 e salva una ragazza!

La tecnologia fa passi da gigante e quel che è successo negli Stati Uniti ha dell’incredibile: Alexa, il celebre assistente vocale di Amazon, ha chiamato la polizia durante un litigio dei suoi proprietari, portando addirittura all’arresto di un uomo.

L’episodio è accaduto ad Albuquerque, nello Stato del New Mexico: durante una lite in casa, un 28enne, preso dalla rabbia a causa di un presunto tradimento, pare abbia iniziato a picchiare la sua fidanzata di fronte alla figlia.

Non è ancora chiaro come Alexa - presente nella stanza del litigio - si sia attivata chiamando i soccorsi: probabilmente l’uomo, nella foga del momento, avrebbe pronunciato la frase «Hai chiamato gli sceriffi?» che però Alexa ha interpretato come un comando ed ha immediatamente contattato il 911. Una volta giunti i soccorsi, l’uomo è stato arrestato mentre la ragazza e la bambina sono state portate in ospedale per accertamenti. Entrambe fortunatamente non hanno riportato gravi lesioni.

«Questa straordinaria tecnologia ha sicuramente aiutato a salvare una madre e il suo bambino da una situazione violenta» ha affermato Manuel Gonzales III, lo sceriffo locale.