Federer: una bella pastasciutta prima delle partite importanti

Dopo l'epico match a Wimbledon che lo ha visto sconfitto con onore, Roger Federer si è lasciato andare rivelando qualche sua passione gastronomica. Si apprende così che prima di un incontro il tennista non si tira indietro di fronte a un bel piatto di pastasciutta. «Adoro la cucina italiana. Due ore prima delle partite, da vent’anni, mangio sempre un piatto di pasta con sugo leggero», ha raccontato Federer all'AGI. «Ma frequento molto anche i ristoranti giapponesi ed indiani. E, in inverno, non mi tiro indietro davanti a fonduta e raclette».

Altra passione, i gelati: «Potrei nutrirmi solo di gelati», ha continuato il tennista. Andrei avanti anche per dieci giorni di fila, davvero, non c’è problema. Sono fortunato, il mio metabolismo mi permette di non stare mai troppo attento. Mi auto-regolamento da me, soprattutto in certo periodi particolari, durante i tornei, se sono infortunato o ho un calo di forze». A colazione, Federer predilige waffle fatti in casa con composta di frutta fresca, cereali, latte magro, succo di frutta, caffè... e aceto, per prevenire gli infortuni muscolari e favorire l’alcalinità del corpo.

E, mentre Federer raccontale sue passioni alimentari, il vincitore di Wimbledon Novak Djokovic spende su Instagram parole di ringraziamento nei suoi confronti: «E' stato un match in cui è successo di tutto, una partita che trascende dal nostro sport. Sono eternamente grato di averne fatto parte. Grande rispetto per Roger Federer e per la nostra lotta titanica. E' stato un grande piacere fare la storia e condividere il campo, ancora una volta, con la leggenda del nostro sport. Continuerò a sognare di prender parte ancora a questi momenti memorabili».