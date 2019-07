Brad Pitt. Prima estate da papà dopo la separazione, mentre Angelina torna sul set

Dopo aver ufficializzato il loro divorzio lo scorso aprile, i rapporti tra Angelina Jolie e Brad Pitt non sono rimasi dei migliori, tanto che l'attrice aveva deciso di tenere i loro figli lontano dal padre. A qualche mese di distanza sembrano però arrivare finalmente i primi segni di riavvicinamento o almeno di rapporti pacifici tra la coppia.

Uno dei motivi principali che riguarda la rottura del loro matrimonio è stato proprio la gestione dei figli e delle loro carriere: quando erano sposati, la Jolie ha rinunciato a diverse importanti offerte di lavoro per rimanere a casa con i figli mentre Pitt era alle prese con i film che lo vedevano protagonista. Secondo le ultime voci, adesso l’attrice ha intenzione di ritornare sul grande schermo ma per farlo ha dovuto chiedere aiuto al suo ex marito: «Angelina ha chiamato Brad per chiedergli di occuparsi dei figli e l’attore è al settimo cielo!» dichiara una voce anonima ma vicina alla coppia, «Non gli importa se dovrà rinunciare a qualche ruolo, la sua priorità ora è riconquistare l’intimità perduta con i suoi figli, mentre per Angelina è chiaramente la carriera».

L’attrice infatti ha appena accettato il ruolo di protagonista nel prossimo thriller “Those Who Wish Me Dead”, che la terrà impegnata per tutta l’estate. Si tratta di una “tregua” ma non è chiaro quanto questa possa durare, d’altronde più persone hanno confermato che «Brad non sa stare lontano dal set». Sembra che l’attore, vedendo l’età che avanza, voglia sfruttare questo momento per lasciare un segno indelebile nel mondo del cinema prima di sedersi comodamente dietro la macchina da presa.