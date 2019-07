Luna Rossa: oggi lo spettacolo mozzafiato. Come e dove vederlo

Spettacolo mozzafiato il 16 luglio, grazie a un'eccezionale eclissi lunare. La Luna infatti diventerà rossa, tingendo di magia il cielo notturno. E tutto questo proprio nel cinquantesimo anniversario del lancio dell'Apollo 11, che portò i primi astronauti a calcare il suo suolo.

L'eclissi sarà visibile in tutta Italia. Lo spettacolo avrà inizio alle 20.44 circa, quando il nostro satellite entrerà nel cono d'ombra; l'eclissi vera e propria si verificherà alle 22, anche se il momento clou sarà alle 23.30, quando la Luna sarà maggiormente oscurata dall'ombra della Terra. E fino alle 2.20, tutti a guardare all'insù questo eccezionale show astronomico.

L'eclissi è visibile a occhio nudo in tutta Italia (se il cielo sarà limpido). Paolo Volpini, dell'Unione Astrofili Italiani, ha spiegato a Tgcom24 che «nel corso della serata, guardando verso sud-est, si possono vedere in fila Antares, la stella più luminosa della costellazione dello Scorpione, poi Giove, l'oggetto più luminoso del cielo, e infine Saturno e la Luna», Sarà anche possibile vedere due passaggi della Stazione Spaziale Europea, «il primo poco sopra Saturno e la Luna è visibile dall'Italia centro-meridionale a partire dalle 21.25. Il secondo transito visibile in tutta Italia è alle 22.58, sulla verticale della Penisola, poco a Nord di Roma».

(Foto di skeeze da Pixabay)