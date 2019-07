James Bond sceglie l'Italia

Il nuovo agente 007 sarà una donna! Secondo rumors sempre più frequenti questa sarà solo una delle sorprese che riserverà la pellicola in uscita ad aprile 2020.

James Bond tornerà inoltre in Italia. Alcune delle località scelte come set della venticinquesima pellicola di 007 si trovano infatti in Puglia e Basilicata.

Il nuovo capitolo della saga, il cui titolo rimane momentaneamente un generico "Bond 25", vedrà protagonisti gli attori Daniel Craig e Rami Malek, diretti da Cary Fukunaga.

La prima donna a ricevere la nomina 007 sarà invece Lashana Lynch. Non è ancora chiaro il ruolo dell’attrice all’interno del film ma, come ha dichiarato il nuovo sceneggiatore Waller-Bridge, verranno probabilmente tolte tutte le nozioni sessiste inserite nel personaggio creato da Ian Fleming. Si parla inoltre di un probabile ritorno di Christopher Waltz, ma ancora non c'è l'ufficialità.

Non rimane che aspettare aprile 2020 o metà agosto, quando inizieranno le riprese in Italia.

James Bond sfreccerà tra le strade di Matera, Capitale europea della cultura 2019. La troupe si sposterà anche a Gravina di Puglia e a Maratea, dove saranno presenti più di 400 persone dello staff e 800 comparse. Robert Melville, tra i produttori, ha spiegato così la scelta di Matera: "E' una città unica. Se ne conoscete altre così, non ditemelo" ha concluso ironicamente il produttore.

Non è la prima volta che James Bond fa tappa in Italia: tra le ultime pellicole della saga il nostro Paese è stato più che presente. In “Casino Royale” (2006) sono state girate scene a Venezia e sul Lago di Como, in “Quantum of Solace” (2008) è possibile vedere il Palio di Siena e le bellissime rive del Lago di Garda, mentre in “Spectre” (2015) c’è stato un emozionante inseguimento sul Tevere a Roma.