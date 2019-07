Elisa e Marco Mengoni. Un singolo insieme dopo “Il Re Leone”?

Il “Re Leone” sta per tornare al cinema. Dopo le rivisitazioni di “Aladdin”, “Dumbo” e “Il libro della giungla” l’uscita del remake del capolavoro della Disney del 1994 è previsto per il prossimo 21 agosto. In Italia è uno dei film più attesi dell’estate: in tanti infatti non vedono l’ora di tornare al cinema per gustare da vicino il nuovo film Disney e l’aspettativa è ancora più alta perché ne “Il Re Leone” vi sarà la presenza di due artisti del calibro di Elisa e Marco Mengoni.

I due cantanti saranno i doppiatori rispettivamente di Nala e Simba, i leoni protagonisti che si innamoreranno, ed insieme canteranno anche la canzone su cui si basa il film: “L’amore è nell’aria stasera”. Nelle interviste rilasciate per pubblicizzare il live action Disney, Mengoni ha raccontato: «C’è da parte di entrambi la volontà di fare qualcosa assieme, ma non vogliamo sprecare un centesimo di noi stessi. Aspettiamo il momento giusto». Magari in futuro assisteremo ad una collaborazione inedita? Elisa invece ha parlato del film, in particolare della figura di Nala: «È molto ferma e decisa, da femmina richiama all’ordine il maschio travolto dagli amici Pumbaa e Timon. Ho cercato di mettere in luce la fierezza e la ribellione di Nala» ha concluso la cantante.

“Il Re Leone” è sicuramente uno dei film di maggior successo della Disney, grazie anche alle sue bellissime canzoni, come confermano i due premi Oscar, uno per la “miglior colonna sonora” grazie ad Hans Zimmer e l’altro per la “miglior canzone”, “Can You Feel the Love Tonight”, scritta da Elton John e Tim Rice, che nel remake sarà cantata dai due artisti italiani. «Mi emoziono ogni volta che lo rivedo, molto di più dei miei figli. Forse i bambini moderni piangono meno» afferma sorridendo Elisa. «Quando uscì il cartone al cinema avevo solo 5 anni» dichiara Mengoni, «L’ho rivisto a 12 e mi ha trasmesso la passione per l’Africa e per la musica di quel continente».